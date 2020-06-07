作業員月薪2萬9想買新車 哥哥想阻止網友湧現「兩派說法」

買車後要養車，會增加許多額外花費，讓人一開始會很猶豫到底該不該下手，有一名網友說到自己妹妹月薪2萬9千元，可是想去貸車貸買新車，但他覺得薪水不高還要付車貸很辛苦，因此想問到底該不該阻止她才好，引起網友兩派說法。

網友在PTT八卦版發文說，妹妹在當作業員，月薪2萬9千元，連3萬都沒有，可是因為颳風下雨想買車，而且就是想買「新車」，不想要家裡的二手車，因此打算去貸車貸款，但原PO覺得這樣生活上太辛苦，認為賺這麼一點錢而已，還是騎車上班就好，但妹妹很堅持想買，他想問問看其他人「該阻止她嗎？」

網友看到則認為「阻止，真的」、「說真的，認命一點吧」、「新車落地直接打8折」、「每年的牌照燃料稅＋車險，會讓她哭窮」、「她就是想證明自己也有能力享受小確幸的新時代女性吧！」、「我月薪6萬都不敢買車，你叫她乖乖騎機車就好」。

但也有不少人覺得「說不定她有有錢男友啊」、「又沒多少錢，吃飽太閒才去阻止」、「女生沒差，如果男生穩死的」、「有男友，就可以了」、「認真回，她開心就好」、「有業外收益的話可能可以吧」、「自己負責就好，管她這麼多」。