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英女童失蹤懸案：13年後「殺人嫌疑犯」落網的歐洲大搜查

手汗狂滴水害她不敢談戀愛 過來人勸千萬別開刀：會更慘

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友的手汗相當嚴重，已經誇張到會滴水的程度，讓她相當困擾。 圖／翻攝自「爆怨公社」
一名女網友的手汗相當嚴重，已經誇張到會滴水的程度，讓她相當困擾。 圖／翻攝自「爆怨公社」

有手汗的人相信被這個毛病困擾許久，似乎除了開刀之外沒有別的方法可以解決，一名女網友本身就有手汗，而且是多到會滴水的狀況，這也讓她一直以來不敢交男朋友，她在臉書上PO文抱怨，引來許多也有手汗症的網友留言，甚至還有人勸阻千萬別開刀。

原PO在臉書「爆怨公社」表示因為自己手汗很嚴重，讓她從以前就不敢談戀愛，怕牽手時會讓對方覺得很噁心，而如今現在的男朋友不介意，也讓她放心不少。原PO說不管緊張或不緊張，手會不停的冒汗，而且是誇張到會滴水的程度，也因為手汗的問題讓她不太敢去買東西，擔心店員找錢時會覺得為何她的手會濕濕的，所以每次她都要先把手擦衣服或褲子，然後才敢接錢，對此原PO無奈的想問「是只有我這麼奇葩嗎？我也不希望我手汗這麼誇張啊」。

貼文引起許多有相同症狀的人共鳴，「國小最不喜歡寫功課，整本濕」、「我有認識一個老師也是這樣，寫黑板寫到一半手也是溼答答的」、「我老公也是，所以交往到結婚10年，出去逛街遊玩幾乎都沒牽手」、「優點手很細，缺點無法擦乳液，一擦狂流手汗」、「我也是，都以為自己隨時都在洗手」、「之前有中藥幫我調一下有用」、「針灸可以改善很多」、「我也一樣汗腺發達，現在這樣的天氣，我一出房間門口，全身開始飆汗」。

有動過手汗症手術的網友更勸阻原PO不要開刀，「千萬不要去開刀，會更慘」、「只是把手的汗腺移去別的地方流而已，有聽過做完手術的開始身上狂流汗，或是腳底的，那更糟糕」、「我做汗腺手術之前跟妳的狀況差不多，一樣會滴水。做完手術後變成代償性出汗，手部比較乾，汗水會從別的地方流（肚子、背部、腳底、大腿）」、「我看到一堆人建議開刀的…真的忽略副作用可怕」、「我也是嚴重手汗症，水滴！後來去開刀，醫生說汗腺無法割除，只能一管變兩管，問我另一管要接到哪？我很霸氣的回『隨便』，現在的我腳臭的跟什麼一樣，手汗一樣爆多」。

爆怨公社

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