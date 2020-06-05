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新竹海灘挖出iPhone「還能用」！常客曝：這裡常挖到手機

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在新月沙灣挖出一隻iPhone手機，實測還能開機、有訊號。 圖／翻攝自新竹大小事
網友在新月沙灣挖出一隻iPhone手機，實測還能開機、有訊號。 圖／翻攝自新竹大小事

季節步入夏天，氣溫居高不下，加上疫情緩解，許多人會跑到海邊清涼一下，踩踩水、玩玩沙。不過有些人可能太過專心，沒注意手機滑落，又被沙土掩埋。有遊客玩沙時挖出一隻iPhone手機，奇蹟發現竟然還能使用！

新竹新月沙灣雖然不是海水浴場，但因海岸線狹長，沙灘平緩沙質細緻，不少人都會來此戲水。有網友在此踏浪玩沙時，意外從沙中挖出一隻iPhone手機，試著操作發現不僅能正常啟動，還有電和訊號，能接收訊息，讓網友相當驚奇，「太猛了」、「手機還活著好神奇」、「本月最佳手機行銷」、「想去淨攤了」。

據發文者表示，這隻手機不知埋在沙裡多久，因為它被海水沖刷露出一角才會發現，稍晚會送到警察局去。網友也推測，手機功能還完好，很可能剛掉不久，也有人笑說搞不好破壞對方想換新手機的計畫了。「應該剛丟不久」、「卡也沒停掉，應該剛掉」、「放口袋滑出來了吧」、「他本來想換手機的，這下新手機沒了」、「為什麼要把人家的時空膠囊挖出來呢」。

不過有常客透露，新月沙灣的沙灘非常容易挖到手機，尤其是iPhone手機，「那裡很常挖到手機」、「這個沙灘真的很多人掉手機」、「到底為什麼一堆人要把手機埋在新月沙灣」、「怎麼新竹的海邊常常出土愛瘋」、「上次也有人挖到iPhone這次又挖到一支」，建議遊客專心戲水的同時，也要留意自身財物。

新竹 沙灘 iPhone

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