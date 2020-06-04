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房東問女大生要不要「打工換宿」 陪一晚免租金還包水電

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友爆料一名房東竟問女學生要不要「打工換宿」，讓人直呼「超噁心」。示意圖。 聯合報系資料照
有網友爆料一名房東竟問女學生要不要「打工換宿」，讓人直呼「超噁心」。示意圖。 聯合報系資料照

租屋時最怕遇到壞房東，但更怕遇到的是心懷不軌的房東。有網友就在「爆料公社」分享朋友遇到的經歷，房東竟問要不要「打工換宿」，還表示「套房水電免費用，陪我一晚就好。」令網友大呼「噁心」。

網友在「爆料公社」分享他朋友租屋時遇到的恐怖經歷，「我朋友在台北上課，想在學校附近找租屋，結果遇到這樣的房東……」，只見網友po出的對話截圖中，房東一開始先含蓄問地問女大生，「妳要不要考慮打工換宿？」，見房客不解，繼續暗示「妳有沒有交過男朋友？妳也成年了，陪我，換住宿可以嗎？不勉強。」見對方還是不懂，乾脆直接說「套房水電給妳免費用，一個月一次啦，不勉強」。且根據該房客表示，這位房東不但是三個小孩的爸，還跟老婆同住。

原po提醒，「據房東自己打說很多人都陪他一個晚上，免房租！請各位父母注意一下在外讀書的孩子們，絕對不可以再讓這樣的房東繼續作惡下去！」

此文也掀起網友憤怒，「無恥之徒」、「噁心房東」、「變態」。還有網友猜測，「這種都敢提議的房東會不會也有偷裝針孔？趕快換房。」、「別傻了孩子，以後他會用這個交易要脅你」、「看起來就是很熟手，而且還有人願意肉償！」、「我比較擔心那些『她們』，可能有人後面想脫身又被偷拍之類的不敢說，默默變成房東的性奴！」

但也有網友認為，「我說老實話，他沒有強迫，而且還真的有人會同意，一個願打一個願挨」、「房東沒有半字強迫，只是問她願不願意，不願意就正常流程房租照付而已」。還有網友想到更黑暗的可能性，「還有另類仙人跳，騙女生來換宿，傻女生等會兒被老婆告，房東爽做，老婆爽收錢。另一種是房東爽做完，房租照收，沒證據，最後又被指控勾引房東。傻女們，別以為這是好缺，快逃！」

房客與房東對話截圖。圖擷自爆料公社
房客與房東對話截圖。圖擷自爆料公社

房東 租屋 爆料公社 房客

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