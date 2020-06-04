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癌症四期友想吃「停產泡麵」苦尋不到 味丹董事長一舉動逼哭大家
人間有溫情！有一名癌症四期的病患將要開刀治療，但在醫院等待的期間突然很想吃味丹的一款「素食湯麵」，但無奈的是這款泡麵早已停產，親友們竭盡全力在大街小巷尋找，甚至聯絡了許多味丹內部員工，最後味丹董事長楊頭雄得知了這個消息，決定「開一條生產線」，讓不少人泛淚覺得太感動了。
網友在臉書「爆廢公社」發文說，幾天前收到了一位朋友訊息，她說自己朋友罹患了腦瘤，已經第四期在醫院等著動刀，但等待的過程中她突然很想吃味丹一款「素食泡麵」，但這款泡麵早已斷貨，因為朋友已經第四期了，他們也只能盡全力滿足她，查了所有網站，不是停售就是斷貨，也有好多人騎車去找家裡附近的小超商、小超市、雜貨店，都苦尋不到。
女網友也聯絡了味丹或相關業務工作的人，找了業務、廠商、課長、內部、高層，最後苦惱了兩天後，消息傳到了味丹董事長楊頭雄耳裡，他決定直接「加開一條生產線」，直接替朋友做一箱，替她完成心願，讓女網友直呼「真的非常非常感動」。
其他網友看完也覺得「太感動了」、「味丹買起來」、「這個超好吃」、「搞什麼！害我眼眶泛淚」、「能夠幫助生重病的人圓了這個小願望！真是太棒了！」、「有洋蔥啊」、「好有人情味的老闆」、「好感動！生產線只產一箱會虧對吧，讓我們一起把味丹的其他產品下架！」、「我要哭了」、「台灣，好溫暖」。
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