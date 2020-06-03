館嫂外貌遭網友嫌 館長霸氣護妻：只要我愛她就是最漂亮！

網紅「館長」陳之漢經常針對時事發表看法，但是鮮少談論自己的老婆，不過日前有網友在PTT發文認為館長老婆不漂亮。對此，館長昨（2）日在直播中霸氣護妻，認為選擇伴侶外表並不是最重要的，「只要你愛，她就是最美的女人」。

館長在直播中表示，在談戀愛時，她就是全世界最美的女人，尤其是熱戀期的時候，世界上沒有完美無瑕的女人，也沒有完美無瑕的男人，且現在醫美發達，只要有錢，要多漂亮都可以，「但是在我的世界裡，只要我愛這個女孩子，她就是最漂亮的女孩子，我認為最適合我的女孩子」。

館長接著提到，「漂亮可以當飯吃嗎？」漂亮的女孩大家都愛，也會多看兩眼，但是你的伴侶只能有一個，她是跟你心靈上契合的，「這就是為什麼有些人會找前女友結婚，或跟舊愛藕斷絲連，因為這不是漂不漂亮的關係，而是個性和相處等各方面可以達到靈魂契合」。