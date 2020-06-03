她分享雷射除刺青術後照 網友嚇壞：以為隱翅蟲害的
隨著社會風氣開放，大眾對刺青逐漸改觀，不少人為了追求個性化展現或者紀念選擇在身體刺上特殊圖案。但不像剪壞髮型過幾周就能修改，刺青紋上身後若對圖案不滿意將難以更改，有人在臉書「美妝公社」分享皮秒雷射除刺青過程及術後照，網友見到術後照嚇壞，驚呼「感覺好痛⋯還以為是隱翅蟲」。
原PO分享自身皮秒雷射除刺青經驗，她表示雖然2次手術都有打麻藥，但過程依然讓她「痛到生無可戀」，而且經過2次手術後原本的刺青圖案不僅沒有完全消除，小腿上的手術部位更長滿黃色水泡，讓原PO大嘆「奉勸各位可以蓋圖就蓋圖，千萬不要雷射」。
其他網友看到驚悚的術後照片紛紛留言「打過皮秒，但沒有發生這樣的狀況」、「感覺好痛⋯還以為是隱翅蟲」、「都起水泡了，覺得不正常啊！這以後會留疤痕啊」；另外有人分享自己慘痛經驗提醒原PO需盡快處理傷口，若沒有妥善清理傷口可能引發蜂窩性組織炎，該網友表示曾經有過相同狀況，但沒有妥善清理傷口、甚至亂擦藥，導致傷口潰爛到需要清創治療，花費許多時間才康復。
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