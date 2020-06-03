火鍋店為何一定有冰淇淋？ 網曝關鍵原因「有回本的錯覺」

許多火鍋店為了吸引消費者，都會提供冰淇淋吃到飽，一名網友好奇連鎖火鍋店為何一定會有冰淇淋，引起許多網友熱烈討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他好奇去吃小火鍋或是連鎖火鍋店，為何一定會有冰淇淋，「這風格是何時有的？」，同時他也疑惑，冰熱交替吃是否會拉肚子，引發網友熱議。

網友紛紛表示，冰淇淋會讓消費者誤以為有回本，但實際上會因為吃冰而吃不下火鍋，「因為吃了冰的會縮胃吃不下，以前學生還很會吃時去吃吃到飽，想說趁一開始冰淇淋沒人搶趕快挖來吃，結果吃完發現火鍋吃一點就撐了、吃不下，超浪費錢」、「你知道有些店就是主打哈根達斯或莫凡彼嗎？一樣火鍋吃到飽，讓你錯覺吃冰就回本」。

有網友則認為，吃完火鍋再吃冰淇淋才有結束一餐的感覺，「冰淇淋是火鍋店的靈魂，應該說『冰』才對，有些吃到飽店有冰棒不管吃多飽 沒吃到冰就感覺沒有ending一樣」、「爽阿，吃火鍋最後的結束就是要吃個幾碗冰」、「冰淇淋是招牌啊」、「冰淇淋就容易保存的甜點啊」，有網友解答，冷熱交替吃並不會拉肚子，會拉肚子是「食材」問題。