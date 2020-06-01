好噁！客運後座突伸出一隻腳 她傻眼：此生第一次見過

不管搭乘任何交通工具，都應該保持大眾禮儀，不要隨意脫鞋或光腳，以免令他人感到不適。有網友近期發文，表示自己搭乘客運開心出遊，搭車期間突然看見一隻腳出現在座位手把上，仔細一看發現對方沒有穿鞋襪，還有嚴重的灰指甲，令她感到噁心不適，並直呼這是她此生第一次見過這樣的噁爛腳。

原PO在「Dcard」發文，表示自己搭乘客運去嘉義旅行，沒想到一到座位就看見一雙腳放在座位手把旁邊，而且對方並未穿鞋襪，雙腳也有嚴重的灰指甲，原PO說「此生前所未見極其嚴重灰指甲的噁爛腳就跨在老娘位子的扶手上」，她抱怨雖然已經跟對方好言相勸多次，但勸說後沒多久對方又會將腳跨上來，令她感到困擾與不適，而原PO也只好發文向網友們求救。

原PO驚見座位手把旁有一雙嚴重灰指甲的腳。圖擷自 Dcard

對此，許多網友留言回覆，表示「怕爆，到底怎樣的素質可以坐到把腳放在這，用力拍打他椅背斥責呢」、「直接把椅子躺最下去勒，他腳不放下去你就不坐起來」、「可以拿水說，喔好髒，洗一下腳」、「救郎噢，今天不管他有沒有灰指甲，腳放這樣真的很沒品」、「這真的是我這輩子看過最恐怖的腳，沒有之一」、「我以為是乾屍的腳」、「我彷彿透過螢幕聞到那充滿人生經歷的味道了」。