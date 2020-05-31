好市多箱裝奇異果驚見「塑膠膜」新包裝 網酸：「摸骨師」要沒工作了

知名美式賣場好市多（Costco）除了商品經濟實惠、選擇多樣外，還會不定期推出許多限量商品，因此總吸引大批民眾搶購。對此，日前就有一名網友在臉書《 Costco好市多 商品經驗老實說 》中PO文提到，他近日到好市多購物時，發現奇異果禮盒換了新包裝，從原本的薄紙變成塑膠膜，讓他忍不住開玩笑直呼「專職做奇異果『摸骨師』的師父都沒工作了！」

原PO在文中表示，他最近到好市多購物時，赫然發現原本用紙覆蓋的紙箱奇異果，變成了用塑膠膜包裝，從照片中可見，一箱箱的奇異果禮盒除了用紙箱固定住外，外層還多了塑膠封膜，為了就是避免顧客隨意觸摸而引發衛生疑慮，看到這樣的情景，原PO不禁說道，之前還因為太自信直接拿走最上面的，結果半箱以上爛掉的都是「被確診過的」無骨奇異果，但自從換了新包裝後，專職做奇異果「摸骨師」的師傅都沒工作了。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應，「之前看到有人在那裡一顆一顆掐，再一顆一顆換，就算走過路過的人用異樣眼光看他們，但摸骨師厲害的」、「早就該這樣做了，至少稍減些人當摸骨按摩師，還是有些人永具台灣人的劣根性」、「以前都不買奇異果，因為感覺被很多人摸過」、「這問題早該這樣做了，這樣對一樣是消費者，但不摸骨的會員才公平，不然誰想拿別人摸到爛的水果」、「最近我還是看到有阿伯從邊邊縫隙伸手進去捏」、「你不要太小看台灣人的恥度」、「其實這樣還是會有人摸，真的不要小看那些奇異果『摸骨師』」、「這個會被玩戳戳樂」。

也有一些網友給出建議，「第一次買時也是直接搬一箱，回去發現不良率高達一半，後來才知道要檢查，葡萄也要檢查」、「台南店之前有店員會幫忙檢查、我都拿檢查好的！」、「最好拿上面往下屬第二箱，最不會踩雷」。