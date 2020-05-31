棒棒糖中心被掏空成「螞蟻窩」 爸嚇傻：兒子吃一半了

許多小朋友愛吃棒棒糖，父母也會買來當作獎勵，不過日前有名爸爸透露，自己到超商買了一支棒棒糖給兒子，小孩一路上開心地含在嘴裡，沒想到回家後竟發現中心已被掏空，而且裡面遭數不清的螞蟻佔據，畫面看來十分嚇人。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，自己買了一支布丁口味的棒棒糖給兒子，回家路上他邊走邊吃，原本想分給家中手足吃一口，結果意外發現棒棒糖中心被掏空，而且裡面還爬滿了螞蟻，讓人看了頭皮發麻。原PO提到，當下帶著棒棒糖向超商反應，店家也立刻退錢並要再送一支，不過他內心已有陰影「嚇到不敢拿了」。

貼文一出，立刻掀起網友討論，「太噁了吧！」、「買一送蟻」、「好可怕的高蛋白」、「看完這篇不吃了，小孩也不准買」、「螞蟻都敢吃代表很天然」、「螞蟻上樹口味？」、「蟻酸口味」、「要買棒子是實心的，空心管子螞蟻容易跑進去」、「好噁心，雞皮疙瘩掉滿地」。