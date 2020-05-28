21歲男徒手清化糞池！吃苦態度感動網：真男人無誤

職業不分貴賤！日前有網友去巡工地時，發現一名21歲的年輕人為提高工作效率，直接徒手清理化糞池，對方不怕髒臭的模樣，令他打從心底由衷佩服，趕緊錄下影片PO上網，短短一天超過萬名網友按讚直呼「他的態度贏得我的尊敬」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「這天巡工地看到40年的化糞池重見天日，但讓我難以想像的是眼前這位年輕人」，對方為了效率，徒手伸進化糞池清理，「也許有人覺得髒，但是我看到的是態度」，也分享兩人之間的對話。

原PO：為什麼不用鏟子？年輕人：鏟子太慢！原PO：有沒有女朋友？年輕人：沒有！原PO：以後如果有不要讓她知道你今天來挖大便。年輕人：如果女朋友知道然後不要我我也沒關係！

原PO提到，對方長得酷酷的，雖然不知道他的過往跟經歷，清理手腳也不夠快，但是衷心佩服他的態度。原PO表示，以往遇到不長進的，都會訓說自己創業初期曾下過化糞池止漏，並反問對方「有什麼苦不能吃？」「但看到他這樣，我真心尊敬這位年輕人，做別人所不能做，以這個態度未來大有前途」。

貼文一出，湧入大批網友留言，「真正的男人」、「態度決定一個人的高度」、「值得敬佩的年輕人」、「吃得苦中苦，方為人上人」、「這才是可依靠的真男人」、「這年代能吃苦的年輕人真的不多了」、「這才是有為青年」。

不過也有人提醒，化糞池內細菌多，還是要戴手套保護自己的安全，「很努力，但也必須懂得保護自己的身體，防護措施不可少」、「徒手太危險，手有傷或挖的過程受傷就完了」、「雖然很敬佩，但真的戴個手套好，傷口不留情的」、「有態度是很好，但是防護觀念很重要」。