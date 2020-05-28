返家十萬里！環遊世界台情侶49小時5段航程曲折返台 曝各地機場防疫實況

《豬豬隊友 Scott & Wendy》是以環遊世界為主題的情侶Youtuber，目前已遊歷70多個國家。日前因新冠肺炎影響，各國關閉國境，在智利的他們也被迫中斷行程。為突破國境封鎖，他們得先從智利出發到美國，在德國、日本轉機，要足足兩天才得順利回國。由於一般情況下不會有人這麼做，讓這段經歷相當罕見，影片貼上網後也引起網友熱烈迴響。

他們在智利當地時間5月1號的晚上11點出發，先從智利的聖地牙哥飛8個半小時到美國邁阿密，從邁阿密飛3小時20分到芝加哥，再花8小時20分飛到德國法蘭克福；11小時25分飛到東京羽田，才能再轉機飛回台北，光飛行時間就達到35小時，整趟旅程更是足足要49小時，可說是十分累人。這樣的飛法很繞遠路，但由於目前大部分飛機都是取消的狀態，這已經是他們能找到最快的回家方式。而首段行程更是智利時隔一個月第一班開放飛出境外的飛機，可見有多不容易。

從影片中也可以看到，各地的機場都因沒有旅客而空空盪盪。整趟航程不但上機前要先用乾洗手，且飛機上的每個人都要全程戴口罩。除此之外，為讓接觸感染的風險減到最低，許多飛機餐也都經過特殊包裝，比如只提供未開封的飲料，或是將餐點和配餐各自獨立包裝。可以見到航空公司為了讓旅客放心所費的苦心。

最後他們平安抵達，並完成14天的隔離，比較起各地防疫措施，他們認為台灣機場的防疫措施真的做的很棒，也很感謝機場的工作人員以及我國智利駐外單位的熱心幫忙，讓他們能順利完成這趟旅程。

許多網友看完後，都說無法想像一趟49小時的航程會有多辛苦，感覺搭那麼久的飛機「屁股都要爛掉了」。也有人表示看著他們成功回家，不知為什麼也跟著感動起來；有人則好奇整趟旅程這麼長，要花多少機票錢？《豬豬隊友》則回應整趟旅程的機票都是用哩程換的，因此一個人只花了台幣兩萬多而已。