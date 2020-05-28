他「月薪五萬」被嫌懶惰 原因曝光後網超羨慕：還有職缺嗎？

每份職業的工作時間不同，有些人周休二日、有些人則是輪班制，一名網友的朋友「周休三日、月薪五萬」，但卻常常在聯誼時被對方嫌棄，他不禁好奇周休三日是否真的很懶惰，於是想問問網友的建議。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，他的朋友工作「周休三天、月薪五萬元」，但每次去聯誼時都會被對方嫌太懶惰了，認為一周至少要工作五天，但他一周卻只工作一半多一點，看不出有什麼擔當，於是他不禁好奇「周休三日真的有這麼差嗎？」，想問問網友們的看法。

此文一出，網友紛紛羨慕原po朋友，「什麼職業階級？好羨慕我應該很適合」、「什麼工作，還有職缺嗎？」、「這工作對我這種打算單身一輩子的來說超棒der」、「什麼工作可以周休三日，還能領五萬？羨慕」、「炫耀文無誤」、「可以介紹我進去嗎？感覺很不錯的樣子」。

不過，有網友認為對方太過苛刻，「周休三日月薪10萬就不一樣了」、「無業，但是家裡有好幾棟房子的會被打槍到不行嗎？」、「如果是每天躺著收房租月入三十萬就接受了啦」、「超棒的，對方酸葡萄心理吧，不然就是嫌你朋友不夠奴」。

有網友則認為，不該以周休天數為標準，「看一天工作時間及職業之類的吧，只看這幾點不準」、「看你幾歲啊，剛出社會蠻不錯的，30歲還領5萬會有點壓力」、「重點有沒有房子、有存錢才厲害」。