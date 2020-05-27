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家教數學被問聰明人是不是比較醜？台大生「理科邏輯」化解

聯合新聞網 / 綜合報導
家教情境示意圖。圖／Ingimage
家教情境示意圖。圖／Ingimage

「聰明的人是不是都比較醜啊？」，一名台大生在兼職家教數學時，被一名正值叛逆期的國中女學生提了這問題，明示他外在欠佳所以才有頭腦，台大生雖然情緒激動，但還是以「理科邏輯」化解當下尷尬氣氛。

一名台大生在Dcard發文分享昨（26）日家教工作心情，早上去教一位國中妹子數學，教到一半對方突然問了一句「聰明的人是不是都比較醜啊？」，該台大生感到非常疑惑，但馬上以「沒有這回事啦！控制的基因是分開的」來回應，沒想到對方又不加思索地說「可是我覺得你很醜，但是很聰明」。台大生表示，當下真的很想回嘴「你也不賴啊」，最後還是理智為了荷包忍住。

根據遺傳學解釋，新生兒長相大多是基因起了作用，而基因又分為顯性和隱性，如若父母親其中一方在某方面是顯性基因，生出來的孩子就會遺傳與父母親相似。不過美國NASA曾研究，環境也會改變外貌長相，而且會改變基因。

文章曝光後，大家紛紛一鼻孔出氣「你怎麼沒回她：難怪妳長那麼好看」、「那這樣回：難怪妳長得讓我很有教學空間」，也有人猜測「「可能認為這樣他家女兒比較會專注在課程中」，還有人開玩笑「難怪我都接不到家教唉」暗喻自己長相不錯，甚至有人認為國中生只是用屁孩的方式跟他打交道。

國中生 Dcard

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