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月薪十萬也很難生活？ 他點出「最大壓力」：萬惡之源
月薪究竟要多少才夠生活？一直是眾人爭論不休的話題，先前一位網友在Dcard大吐苦水，表示月薪沒有四萬很難生活，然而有一位網友點出年輕人最沉重的壓力「房價」，認為即使「月薪十萬也很難生活」。
原po開頭就點出台灣社會常見的四大問題「男女互相仇視、生育率、教育問題、貧富差距」，並指出這一些歸根究柢都是因為高房價所導致。
原po分析，「現在不應該也不適合要求女生跟自己爸媽住，買房子成為重要選項之一」，尤其男生在買房後就有巨大優勢，但台灣房價實在太高，男生也不願被當ATM，因此造成男女互相仇視。
而生育率低，原po也認為「沒房子怎麼敢生小孩？或是延後生育，等買得起房，導致可能生不出來或是減少生育數字」。若買了房，又生了孩子，還得面臨教育問題，「花大量的錢在買房，生了小孩，教育金費卻不足，都花在買房上了」。
最後則是貧富差距問題「有房的人炒房地產、租屋開始賺窮人的錢，故意屯房等等，增加貧富差距」，原po更點出階級複製的問題，「太多高薪的工作都需要靠爸媽和運氣了」，即使是原po認為「透過努力和高智商能夠達到的最高成就，醫生」，也是成績要在百分之一以上才能達成，且就算年薪能突破200萬，買房還是有一定的壓力。
底下留言的醫學系同學也表示「看是買什麼房，兩三千萬的基本上壓力不大，如果堅持買台北蛋黃區就真的滿辛苦，生活品質會被拖累，除非另一半可以分攤」。
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