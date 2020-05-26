香港示威抗議不斷！他問台灣能幫上什麼 網友點破殘酷現實

繼反送中事件後，中國大陸21日突然宣布將在十三屆中國全國人大會議提出「港版國安法」表決議程，針對「顛覆國家政權」、「分裂國家」、「恐怖活動」、「外部勢力干預」進行立法。港民擔心「港版國安法」恐動搖一國兩制和港人自治，使得新冠肺炎疫情稍微暫緩後，香港再現大規模群聚抗議人潮。對此，有網友在PTT以「說真的，台灣可以對香港幫助什麼？」為題發文詢問，香港人之前曾說「今日香港，明日台灣」，警告台灣人不要輕信中共，「應該不代表我們這個泥菩薩還要捨身救人吧」，引發眾多網友熱議。

原PO表示，目前連美國這個世界大國都拿中國沒辦法了，美國如果要制裁，最大招就是取消香港獨立關稅區地位，「這對香港人來講根本就不是幫助啊」。原PO進一步說明，台灣這個連參與國際組織如世衛都被打壓的國家能幹嘛？還問網友「香港警告台灣人不要輕信中共，應該不代表我們這個泥菩薩還要捨身救人吧」。

此文一出，網友紛紛留言「我可以用鍵盤幫香港加油」、「關心但不介入」、「嘴巴支持啊」、「只能精神上支持而已」。甚至還有人逗趣表示「多買一點曲奇餅刺激經濟」、「台灣移民條件寬鬆成這樣還不夠？」、「跟香港人站在一起，只是站在旁邊看戲」。不過也有網友認真點出現實問題，表示「香港就中國的領土，台灣幹嘛管」、「正式上甚麼都不能做，那是別人國家真正純的內政問題」。