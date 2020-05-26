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高中就立志要逃離「鬼島」 他赴歐就學4年後...想台灣了

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人遠赴海外唸書、工作後，才知道在台灣生活有多美好。圖為圓山飯店一景。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
許多人遠赴海外唸書、工作後，才知道在台灣生活有多美好。圖為圓山飯店一景。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

出國就學、工作是不少人自小就懷抱著的夢想，對小時候的他亦是如此，但現在他卻發現，原來台灣的一切如此美好。一名網友在社群論壇「Dcard」上發文提及，過去很害怕台灣孤立無援的國際地位，也相當擔心台灣的低薪，因此在高中畢業後，即前往義大利就學。沒想到在與當地同學的交流中，他意外地發現台灣高中教育的硬實力及外國人對台灣的好評，他也發覺「原來歐洲不是想像中的烏托邦」。

該名網友在「Dcard」上發文說到，「有人天生跟我一樣一開始不喜歡台灣，但是出國念書、移民後才發現台灣的好嗎？」表示自己過去由於害怕台灣「在國際上的孤立」、「景氣低迷和低薪」以及「慣老闆和超高工時」，因此高中後決定逃離這個「鬼島」，遠赴義大利就學。

他接著表示，「到了歐洲，每個來自不同國家的同學都有著他們的特質，大家都非常努力地分享自己國家的特色」，這才讓他慢慢回想起台灣美好的人事物，發現「原來並不是所有事情都那麼糟糕」。而台灣的科技實力及國際情勢，也讓他在同學的口中，得到「原來一個在地圖上不太容易找到的東亞熱帶島國，那麼厲害啊！」如此的稱讚。

原Po指出，很多人認為歐洲的生活美好至極，但直到深入當地，他才知道當初僅是因為「在台灣的時候，歐洲的真實樣貌就像霧裡看花」。過了四年，他才發覺不論是飲食文化、醫療系統，甚至是夜市裡油膩到令人窒息的空氣，都讓他很是想念，進而重新審視台灣的好。原Po也表示，在結束學業後，他決定回到台灣就業。

對此，許多身在異鄉的網友就感同身受地說到，「小時候總急著想出走，長大後只想回家」、「住北歐快7年，深深體會到臺灣的好，我想大多在國外長期居住的人越有深刻的體會」。

Dcard 台灣

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