黑絲女離開座位大叔秒「貼椅狂聞」 一問保全才知是累犯

日前有女網友發文表示，昨（25）日在銀行看到一名變態大叔，鎖定穿著黑絲套裝的女性，等待對方離開座位立刻上前「貼椅狂聞」，由於自己也是同樣打扮，離座後該名男子重複相同行為，噁心行徑令人作嘔，殊不知向保全反應，才得知對方不是第一次這樣，讓她氣到飆出髒話。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，昨天到銀行存錢，看到身穿黑絲套裝的女性離開座位後，一名變態大叔立刻上前狂聞那張椅子，讓她不禁心想「等等不會來聞我的吧！我也穿黑絲套裝啊！」沒想到她剛起身，那名男子就跑來聞椅子，讓她怒喊「超想吐」。

當下原PO向銀行保全反應「不能制止他嗎？」，對方給了她一個尷尬又不失禮貌的微笑，最後她也表示，「有聽到保全跟行員說，那個變態每次來都這樣」。

貼文一出，湧入大批網友留言，「好噁心喔我的天哪！」、「一起身秒噴酒精哈哈」、「他沒犯法，保全也拿他沒轍」、「樓主當下沒先放個水屁太可借了」、「加料給他聞啊！」、「這樣聞到底有什麽快感」、「傻眼，不怕人看的特殊癖好」。