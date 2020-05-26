他在火車站遇7旬翁借錢買車票 網酸：搭了6年火車還回不了家？

日前有民眾在台東火車站遇到一位老伯伯上前討錢，理由是錢包不見了，想借1500元買車票回家。民眾不疑有他，就直接把錢借出去。老伯伯拿了錢轉身就走，而該民眾無意間發現老伯伯又用同樣的話術去跟一名婦女要錢，這下才驚覺自己被騙了。民眾隨即拿出手機拍照存證，老伯伯發現之後馬上離開。

民眾在發現自己的愛心被濫用後，將事發經過和照片放上臉書「爆料公社」，呼籲「不要亂用台灣人的愛心」，也提醒社會大眾要小心遇到類似事件。原PO表示，老伯伯說自己借1500元是為了回去台中市大里區，而自己掏出錢交給伯伯後，就到車站外面抽菸等待車子接送。殊不知一轉頭又看到同一位老伯伯，正在向一名婦人要錢，原PO這下才發現遇上詐騙。

原PO的貼文一出，多名網友底下留言揭露該名老伯伯是一個車站慣犯，「就他！我遇過一樣説住大里！」、「這位老人家都在車站跟轉運站宣稱自己住台北或台中，因為皮包遺失需要借錢回家，回去之後會再還錢」、「這伯伯太誇張了吧？他前年在台東市區更生路上說錢包掉了，要借1~3千元回台中大里」、「今年3月在台東鐵花村附近遇到這位伯伯，他也說要回台中大里，一開始說請我借他800元，想想怎麼還，想說當捐款就給他300元」。有網友指出自己6年前就曾遇過這名老翁，「這個阿北搭了6年的火車還回不了家！我也被要過錢，但是我沒給。」更有網友爆料有次在台東車站看到老伯伯被不知是站務人員還是志工大罵說「你已經不是第一次了，你再這樣騷擾乘客我就報警」、「感謝你有拍到正面，讓更多人不要受騙」。

對此，有網友分析，老伯伯成功騙到一個人就可以1500元到手，騙兩個人就有3000元入袋，「一天騙十個，一個月賺40萬以上」、「月入破10萬，比90%台灣人月薪還高呢！」事件爆發後，也釣出台鐵人員回應。根據「東森新聞」報導，台東火車站站長楊舜安指出，該名老翁是詐欺慣犯，今後除了會加強巡邏，也提醒民眾若遇到類似狀況（借錢、弄丟錢包），可以尋求鐵路警察局協助，警局會提供車資協助旅客返家。