台灣農業雖強仍有「2致命缺點」 網曝殘酷事實：種出工廠

台灣自古以來就被認為是物產豐饒的寶島，農、林、漁、牧樣樣皆富饒，至今更以高科技、醫療水準名揚國際。一名網友就在社群論壇PTT上發文表示，現今台灣的優質醫療無人不知，在長輩們的心目中，台灣的農業表現也很亮眼，不過年輕一輩的民眾就缺乏如此的認知，讓他相當好奇，台灣的農業發展是否仍位居世界排名前段班。

該名網友在PTT上發文說到，「台灣高科技、醫療很棒」，這是網友人人皆知的事實，但回憶起童年時期，「大人普遍認知是我們農業很強，各種對外援助，我這一輩就沒有這樣的認知了」。因此他想知道，以現在的狀態來說，「在世界各式各樣的農產業上，我們算名列前矛嗎？」、「又以什麼最為突出呢？」

對此，有人就表示，「（台灣）農業當然強、各種品種，日本都愛的水果能不強？」、「各國都有強項，但台灣是幾乎所有類型農產品，都有一定水準」。部分內行網友則指出，「台灣品種改良能力超級強」、「台灣農產品真的強，別國貴又不一定好吃，台灣還能農改到種出甜又好吃的」，但台灣的農業雖強仍有「2致命缺點」，一為「農業規模不夠大」，二是「農具機還是用日韓的」，認為台灣在農業改良上發展迅速，機械層面卻仍須努力，農業規模小也是一大問題。

有網友亦提及，「台灣農業一直都很強，只是工廠之後蓋一蓋，不知驗不驗的過」，直指現行不少農地被工廠包圍、數以萬計「農地工廠」四散的情況，更有人開酸台灣「可以種出工廠」，對農產品種植環境的污染問題相當憂心。