女友想吃「全熟」高檔牛排遭批浪費 網戰翻：有折衷作法

許多民眾對「牛排」情有獨鍾，不少老饕對牛排的肉質等級、產地、熟度頗有講究，料理工序的細節更樣樣馬虎不得，而三分至七分熟是最多人推薦的最佳熟度。一名網友就在社群論壇PTT上發文分享友人的經驗，說到日前他準備帶女友用餐，女方想吃「高檔牛排」，但只能接受「全熟」的熟度，讓男方覺得有點浪費，最後兩人以吵架收場。對此，網友們也紛紛回應貼文，表達自身看法。

該名網友在PTT上發文提及，一名友人原是要請女友吃飯，女方想吃高檔牛排，且「務必要全熟」，這讓男方覺得有些浪費，認為「不如去吃500多元的鐵板燒或者平價牛排就好，改吃其它比較好一點的東西也沒關係」，最終雙方以吵架收場。原Po表示，他能理解雙方各自的立場，不過也想聽聽他人的意見，因此發文詢問廣大的網友們。

貼文一出即引起熱議，部分網友就表示，「我跟我朋友去吃飯也會覺得他這樣吃很浪費，但還是會尊重對方的喜好」、「尊重對方阿，牛排每個人喜歡吃的熟成度本來就不同」、「個人吃東西的習慣不同，高檔的全熟牛排跟平價的全熟牛排吃起來也差很多吧！」認為男方應尊重女方的喜好。

不過，也有人說到，「請客吃什麼是請客的人決定的吧！」、「花大錢吃高檔全熟牛排擺明浪費，這種錢不要花」、「高檔的肉做全熟，真的非常可惜」。有網友則指出，「高檔牛排又不是每個部位都不適合吃全熟，點適合吃全熟的部位就行了」、「牛小排就適合全熟啊」、「折衷作法，高級餐廳是有羊排、豬排、海鮮可以選的吧！一樣全熟但口味可能會比較好」。