他疑惑為何台灣小吃超愛「加蛋」？網揭背後真相：超好賺

台灣擁有各式特色料理，不僅外國觀光客熱愛台灣美食，國人也相當喜愛台式的傳統小吃。近日一名網友就在社群論壇PTT上發文指出，他發現台灣民眾很愛在料理中「加蛋」，不論是豆漿店的燒餅、飯糰，還是夜市常見的蚵仔煎、蔥油餅都有加蛋的選項，或是原餐點中就已包含蛋的配料，讓他相當好奇，究竟是國人愛吃蛋，還是老闆愛加蛋呢？

該名網友在PTT上發文說到，像是燒餅、飯糰、小火鍋、蚵仔煎、蔥油餅及蛋餅等台灣傳統小吃，大多有加蛋的選項，或是餐點中本來就有蛋，而西方的牛排、漢堡、三明治等，在傳入台灣後也都會加蛋。原Po接著表示，「（點餐）不知道該加什麼，加蛋就對了」，很疑惑為什麼台灣小吃如此愛加蛋，「是台灣人超級愛吃蛋、還是老闆愛加蛋？」

對此，部分網友就認為原因在於「整個餐點裡面，最營養的可能就是那顆雞蛋」、「因為蛋營養」、「營養又好吃」，也有人表示，「因為好吃啊！各國其實都是吧」、「歐美更愛，光麵包裡面就有蛋了，我們的白米還沒有呢！」、「各國都一樣，快去養雞吧」、「草莓吐司都有人加蛋了」。

內行網友則直指，「賺你錢啊！傻傻的……這種商業套路都不知道，我都不加蛋」、「好賺吧！一顆蛋2元、賣10元，加減賺」、「成本3元賣你10元，有什麼好不加的嗎？」。