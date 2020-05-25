台北哪一區最像鄉下？ 網友點名「這兩地」：不像台北

許多外地人對台北市的第一印象，可能是高樓林立、繁華的都市景象，但其實各個行政區之間仍存在相當大的差異。一名來自南部的網友因對台北不熟，因此好奇詢問台北哪裡「最有」鄉下的感覺，而最多人點名「文山區」，另外社子島也被許多人提及。

這名網友24日在PTT八卦版詢問，他表示對台北不甚了解，只知道分成許多行政區。令他好奇的是，在這麼多區中，有沒有哪一區，「在繁榮的台北裡，會最有鄉下的感覺呢？」貼文一出引發討論。

當中最多人點名的行政區是「文山區」，部分地區景色很有鄉村風光，網友留言：「文山，從小到大都覺得哪裡不屬於台北市」、「文山的木柵才是鄉下好嗎？」、「一定是文山，從萬隆開始上坡就景色變的超像鄉下」、「文山還要問嗎？」

另外，過去為了防洪禁止建設的社子島也是許多人點名的地區，「整區來看的話文山，話說社子島比鄉下還恐怖吧」、「去過社子島，真的很猛，那種老人路邊喝茶下象棋，騎機車不戴安全帽」、「社子島啦 路上還有雞在逛街」。

其他像是發展較早，社區相對老舊的萬華區，信義區吳興街一帶、北投區及內湖區等也都被人提及，「肯定內湖晚上都沒有燈欸」、「萬華，晚上都不敢經過」、「偏僻的話就北投阿，老舊就萬華那邊，很多老社區」、「信義區吳興街、虎林街那些也感覺很像村莊」。