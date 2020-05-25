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瓦斯行超好賺？ 網友點出6項優勢：惦惦地賺沒人知道

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示瓦斯行有寡占市場的利基，獲利、客源又穩定。 圖／聯合報系資料照片
網友表示瓦斯行有寡占市場的利基，獲利、客源又穩定。 圖／聯合報系資料照片

各種行業都有自己辛苦的地方，豐富利潤背後要付出多少辛苦，其他人可能並不知情。有網友近期上網發文，提問「瓦斯行是不是超好賺」，他指出瓦斯行因為家數不多，形成寡占市場，他點出6項優勢，質疑瓦斯行是不是賺了許多錢。

原PO在「批踢踢問卦版」表示瓦斯行通常在鄰里或是各區內家數並不多，不像是咖啡店或早餐店數量密集，因此形成獨佔或寡占的市場利基，而瓦斯又是民生必需品，老公寓或老社區都是使用桶裝瓦斯，因此客源也較為穩定，而瓦斯價格浮動，售價永遠有正常利潤或是超額利潤，因此獲利也穩定。

另外，原PO也指出瓦斯行多是家族事業，他說「真正好康的工作才會連年輕人也願意接上一代打下的事業，現成好賺」，加上瓦斯行入門有門檻，需要懂瓦斯爐熱水器構造和一定的電器知識，因此形成產業護城河，瓦斯行甚至懂得一般人無法得知的內容，知道去哪裡跟上游叫桶裝瓦斯、叫瓦斯爐台的貨、請瓦斯工人，上述幾點使得原PO提問「瓦斯行是不是很好賺呀？而且惦惦地賺沒人知道？」

總結六項優勢
1.寡占市場，店家不普遍
2.民生必須品
3.獲利穩定
4.現成好賺，年輕人願意接班
5.進入這行有門檻，形成產業護城河
6.上游進貨方式，一般人無法得知

對此，網友們則是留言表示「爆炸的公安風險」、「不過是辛苦錢」、「每看到瓦斯車都覺得是行動炸彈，真的是血汗錢」、「送瓦斯的真的辛苦」、「老實說只要你能在客戶急用時，十分鐘內送達之後就成老客戶了」、「1公斤賺不到10元，員工不好請，賺的真的是辛苦錢」。

PTT

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