樓梯間金爐桶被丟女內褲 他怒：我花600元買新的你要衰3年

台灣人習俗當中，祭祀神明或祖先都會燒紙錢以求平安，一般家庭都會使用專門燒紙錢的金爐桶，一名網友卻在自家的金爐桶裡發現一條女用內褲，讓他懷疑是被人故意丟的。貼文一出引來網友們的熱議，有人猜測是鄰居家的，風吹才掉下去，也有人質疑被人故意作法。

原PO今（24）日在臉書「爆怨公社」貼出一張照片，從照片裡頭可看到一只金爐桶裡除了有燒過紙錢的灰燼，竟然還有一條粉色女用內褲，他表示金爐桶藏在樓梯間深處，而且上頭有加蓋子，因此他猜測一定是有人故意把內褲丟進去。原PO怕再使用這只金爐桶會對神明、祖先不敬，只好重新買一只新的，他也不忘開玩笑的說「在我ATM裡丟一條女生內褲？（這哪招？）我只花600元買個新的，你卻要衰3年，看來我比較划算餒」。

許多網友看了也大呼不可思議，「妖受骨哦」、「太骯髒了吧」、「被作法了嗎？」、「是我會非常生氣！這擺明是金桶，也能丟進去！完全不尊重別人的宗教信仰」、「案情不單純」、「金爐不能亂丟東西進去燒，是拜神用的，對神的尊重，不是焚化爐」、「這燒過去肯定會託夢給你」、「在人家的金桶丟這種東西，真的要衰3年」。

也有人推測可能發生的原因，「可能是從天而降」、「風吹落掉進去可能性比較大」、「風大從陽台或屋頂上晾著的，被吹下來吧」、「應該是先藏著，來不及拿走，放回原位就有人來拿」。還有網友表示自家的金爐桶也曾被丟過東西進去，「我家的放在公寓樓下，被丟過用過的保險套」、「我在我家的金爐撿過A片跟書」、「我家的被丟過口罩」。