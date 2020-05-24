火烤兩吃的火鍋是不是累贅？ 內行網友建議這麼做可營養均衡

不少台灣人都喜歡吃火鍋和烤肉，不過每次光吃一樣都不能滿足口腹之欲，因此就出現許多「火烤兩吃」餐廳，讓饕客可以一邊享用熱騰騰的火鍋，一邊享受烤肉的樂趣。不過對此，昨（23）日卻有一名網友在PTT上PO文表示，他和朋友一行人去吃火烤兩吃，但他發現根本沒人在動火鍋，甚至還要隨時注意瓦斯，避免湯濺出來，於是他就好奇的詢問廣大網友「火烤兩吃的火鍋是不是累贅？」

原PO在文中提到，日前他和朋友一起去「火烤兩吃」的餐廳用餐，他發現到與朋友在吃烤肉時，根本都沒在動火鍋，當中還要一直關火免得湯噴出來，幾乎每個人都只顧著吃烤肉，就連火鍋的湯都要自己燒乾了，店員還是不斷來加湯，這樣的經驗讓原PO感到有點浪費錢，因為在用餐的過程中，大家都只吃一樣東西，所以他就忍不住發文問道「火烤兩吃到底要怎麼吃？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，一些有經驗的網友紛紛回應「火鍋根本就是裝飾品」、「根本沒人要吃火鍋，設計失敗」、「真的很佔空間，又浪費錢」、「真的，每次吃都不會動火鍋」、「真的有同感，烤肉就烤肉，而且通常這種火鍋又會很難吃，不如擇一去吃好一點的」、「明明烤肉才是累贅」。

其中也有內行網友給出建議，「其實火鍋可以用來吃一下高麗菜，說服自己要營養均衡」、「唯一的用處就是讓自己感覺有在吃菜，而且還可以喝喝熱湯」、「肉吃膩了，可以喝個湯解膩」、「煮蛤蜊用的」、「就是拿來煮青菜用的」、「這樣就不用叫湯喝啦，省飲料錢」。