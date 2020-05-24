買好市多餐包驚見「2隻肥美小強」 網傻眼：太噁心！

美式賣場好市多（Costco）商品齊全、價格優惠，是不少消費者的愛店。日前有名女網友購買好市多人氣商品「維也納牛奶餐包」，怎料回家後卻驚見裡面有2隻活的「蟑螂」，畫面看來嚇人，媽媽崩潰到快哭出來，影片在網上曝光，立刻掀起眾人熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，昨（23日）和家人到南崁Costco買了一盒餐包，沒想到回家後竟發現盒子內有蟑螂，令人發毛的是，「過不到一小時又出現一隻，因為躲在裡面才沒有看到」。影片中可見，盒子外觀完整無拆封，看起來也不像是被惡搞，她也強調「不要再問為什麼沒看到了，如果有看到我幹嘛買回來！」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「我要吐了太噁心啦！」、「這衛生管理也太差了」、「我起雞皮疙瘩，這會有陰影耶」、「我很喜歡買的餐包，叫我以後怎麼買得下去 」、「支持跟衛生局檢舉啦！現在品管越來越差」、「好噁啊！退貨去消基會」。

但也有人表示，「這太扯，說實話我不相信」、「剛吃完一盒中壢店的，話說這麼大隻有點懷疑真實性」、「怎麼可能結帳時都沒發現」、「這麼大隻不可能買的當下沒看到」、「不太相信，這麼大隻都沒人發現」。

根據《ETToday新聞雲》報導，目前商品已經辦理退貨，也和店經理溝通過，對方表示，要等到下禮拜才會有後續回應，事情仍在處理當中。