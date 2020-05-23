聽新聞
test
0:00 / 0:00
Google地圖頻出現五星留言詛咒前任 網笑翻：怨念太深
Google地圖是查詢路線、景點的好工具，民眾也可以在網頁上留言，給景點評分或建議。不過，有網友發現Google地圖的留言板似乎成為分手情侶的宣洩方式，有不少人在各景點留言區上抱怨前任，但這些抱怨評論未給景點負面評分，都是五顆星的評價，令不少網友笑翻。
有網友近期在「Google Map」網頁上對各景點留下評論，不過內容不是稱讚景點有多好，而是抱怨前任，像是該網友在福山自然中心留言處表示「帶前任去過，真希望有隻著猴的山羌突然衝出來把她撞下山」、在樂華夜市留言寫道「我恨我前任！他應該要躺在地上任眾人踩過、被人吐口水淹死」等抱怨前任的言論，看得出怨念相當深。
事實上，這種在「Google Map」網頁抱怨前任的行為有不少網友曾經做過，「Dcard」上曾有人發文分享，表示Google地圖留言區中有女性網友留言詛咒前男友，不過所有抱怨評論都是5顆星，可見抱怨的網友不想要因此刷低景點評價。
對此，不少網友則紛紛留言，表示「沒帶前任去過也能嘴，這怨氣」、「笑死是怎樣，去過那些地方的情侶都會分手嗎」、「看來怨念很重」、「笑到崩潰超級舒壓，順便一解對前任的怨氣」、「還好他們都給五顆星」、「這是在刷Google在地嚮導分數吧」、「Google評論真的是好東西」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言