台灣何處最適合港人移民？網曝「1現況」：有錢人都這樣做

近日中國政府突襲式宣布，將在全國人大會議中審議「港區國安法」，引起外界一陣譁然，憂心此舉將會終結一國兩制，成為壓垮香港法治及自由的最後一根稻草。消息傳開後，「移民」、「台灣」等關鍵字瞬間上了香港地區的Google熱搜，當地民眾搜尋以上字詞的次數爆增至4倍以上。這讓一名台灣網友在社群論壇PTT上發文表示，如果真的有大量的香港人想移民來台灣，哪裡最適合呢？許多民眾紛紛回應自己的看法，更有一名網友直指應讓香港人平均分布，認為有錢的港人都是這麼做的。

該名網友在PTT上發文說到，台灣的人口密集、新住民多元化，相比於歐美國家的中國城、日本城，台灣的中壢火車站亦聚集了東南亞移民。在「港版國安法」恐強制上路的情勢下，港人移民的意願大增，讓他也不禁好奇，若是香港民眾欲移民來台，何處規劃成「香港城」最為合適。原Po也提及自身看法，認為「林口」或許是個好選擇。

對此，不少網友就表示地理位置鄰近香港的「高雄」相當適合，「是港都又有機場」、「氣候比較接近香港」、「氣候接近，地價比北部便宜」；也有人提及，「台中被港仔買爆了」、「淡水吧！便宜、臨海」、「苗栗、花蓮或馬祖」。

不過，就有一名網友回應說到，他認為「最好是讓香港人平均分布到各縣市」，原因就在於台灣若是真有一個區域形成「中國城」，對香港人及台灣民眾可能都會有不好的影響。他也指出，「來台灣的香港有錢人差不多也是這樣做的，最好的方式還是要讓他們慢慢認同自己轉化成台灣人，不然以後會變成很不穩定的社會因素」。