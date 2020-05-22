把博愛座當床躺還抬腳靠牆 正義哥勸阻不聽網友籲離他遠點

太誇張！一名網友日前搭台鐵區間車時，看到一名乘客直接將座椅當床躺在上面，更扯的是他還把兩隻腳抬高靠在牆上和透明隔板上，這名網友實在看不下去，上前勸導但對方卻不聽勸，他只好拍下照片PO網訴諸惡行，許多網友看了也痛批實在太沒水準。

原PO前（20）日搭區間車時車上乘客不多，但卻有一名穿著牛仔褲、藍色外套的乘客直接躺在博愛座上，接著高高抬起兩隻腳靠在車廂的牆上，沒多久換到另一處博愛座，同樣也是躺在上面，雙腳抬高靠在透明隔板上，然後滑手機，如此誇張的行為讓原PO實在看不下去。

他上前規勸請他把腳放下並坐好，但對方完全不理會，原PO氣得只好拍下照片上傳到臉書「爆怨公社」讓大家評評理，「在火車上，沒戴口罩就算了，腳還大辣辣的放在上面。經兩次勸導無效…只好po上來…真無奈」。

誇張行徑也讓許多網友看傻了眼，「感覺上像是故意的」、「恥度無極限」、「感覺有刻意要遮臉？既然可以在公共場所這麼不要臉了，幹嘛還遮遮掩掩？」、「這個也太奇葩了吧～誇張」、「真是厚顏無恥」、「要抬腳不會回家抬嗎？」、「很多人到最後被抓被罰時就會說自己是神經病，乖乖遵守很難嗎？」、「真是什麼沒水準的人都有」。

也有網友認為應該直接請列車長來處理，「請列車長來，馬上就乖了啦」、「他就是想紅，還換位置？應該當場請列車長來洗臉」、「通報列車長，請鐵警開罰或拒載」、「找列車長，他們會終止合約拒載」，還有人以之前鐵路殺警案為例，勸原PO先注意自身安全比較要緊，「不要跟他發生衝突，不一定是有領有免死金牌的精神障礙人士」、「這種活在自己的世界裡，離他遠一點比較安全」、「快換車廂遠離他，他如果有武器跟精神病診斷書你就倒楣了」。