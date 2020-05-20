為什麼老一輩有錢就買土地？網分析：絕對首選

為什麼老一輩有錢就買土地？不同於現代人的銀行儲蓄觀念，一名網友在PTT發問，聽說很多老一輩的人只要一有錢都會買土地，求大家幫忙解惑，有人評論這是華人劣習，卻也有人稱讚是超前部署投資。

PTT發問者今（20）日在八卦版以「為什麼老一輩有錢就買土地？」為題詢問大家，得到正反兩面答案，「以前土地不值錢啊」、「古代又沒什麼可投資的東西」、「要分割的時候就很難喬了」，部分人認為過去科技不發達，生活環境也不如現在，所以投資選擇少。

相反地，比較多人稱讚長輩們買土地比儲蓄聰明，「台灣的稅制絕對有錢首選土地」、「那是為了後代超前部署」、「基礎經濟學不就教了，土地是生產的條件之一」，「土地是真實的有價值」，認為不動產才是最穩的投資，不容易暴跌，還有人分析好處除了可以賺租金、從銀行搬錢買賺槓桿，更可以透過關係炒高價格。

另外，有人分享自家長輩不同的金錢觀念，一名網友的外公懂得買黃金，而一名網友的媽媽年輕時錯失成土豪的機會，「我娘常在感慨，以前忠孝東路、信義路那邊一堆爛地沒有人想要買」，甚至有網友的祖父只要有錢就會拿去做善事，「所以我爺爺差點餓死」。