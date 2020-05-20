移工薪水贏過很多人？ 網曝關鍵原因「用時間換來的」

許多移工離鄉背井來台打拚工作，相當辛苦。有網友在路上常常看到移工假日和朋友出去玩、花費也不小，讓他不禁好奇「移工是否真的有賺到錢」，引起許多網友討論。

有網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他常常觀察路上的移工，許多移工假日都會和朋友出去玩，花費都上看幾百幾千元，於是他相當好奇「移工薪水很低，這樣花錢會不會回國前只賺到一點點？」。

網友紛紛表示，「有阿，就像台灣人跑去美國當移工也有賺到錢」、「老實說有，他們的薪水有一部分會被直接寄回去」、「住宿工廠供應，這點就省很多了」、「外勞很敢花啊，公司的外勞買了最新的蘋果眼都不眨一下，讓我好羨慕」、「很多啊，大部分在老家都能建新房了」。

不過，有網友認為移工薪水都是用加班換來的，「你只是沒看到人家沒出去玩的時候都在加班」、「台灣人不想做、他們肯做，然後又肯加班，薪水就高了」、「人家時間換來的，而且很多高熱、高污染、有害廢棄廢液什麼的都是他們做，工廠晃一晃看看誰要去做這些...開高薪還不一定有人做」、「住宿省很多錢，他們不見得比較便宜，但穩定性高、不太會請假、沒有家庭問題、沒有產假問題、又願意加班」。

有網友則認為，移工沒有買房需求所以花費相對比較高「他們在台灣大概也不會買車買房，買個iPhone也沒什麼好嗎，台灣人一堆22k還夢想要買房」、「其實台灣薪水不低，是買房被房價綁死的」、「台灣的薪資水準，如果沒買房需求也是能過很爽的」。