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樓上浴室漏水引天花板裂大縫 他害怕睡到一半浴缸掉下來

聯合新聞網 / 綜合報導
房間樓上放浴缸，漏水又裂縫屋主怕崩塌。圖片來源／ 臉書
房間樓上放浴缸，漏水又裂縫屋主怕崩塌。圖片來源／ 臉書

天花板裂痕又漏水，有網友表示，房間天花板裂痕狀況嚴重，加上鄰居的浴室又剛好設在正上方，因此害怕有天會大崩裂，而網友則勸他沒修繕好先不要住，除補強外也得跟樓上住戶好好協調處理。

一位網友在「爆系知識家」發文表示，家中房間的正上方是樓上住戶放置浴缸的地方，因為對方家有漏水的問題，加上房間的天花板也開始裂成一大條線，原po害怕問，「若樓上頻繁泡澡，有可能因浴缸加水的重量而往下掉一層嗎，直言「因為我真的怕我跟小寶寶被壓死」。

文章一出，許多網友建議，「上面不僅要處理你也要補強，不然鈣化還是會掉，輕則吃灰，重則壓扁變烏龜」、「是有可能會脫落掉下來，如果正下方是活動區，還是要處理一下」、「結構補強」、「天花板部位最好重新翻修粉刷過」，也有人勸原po快搬走避免出意外。

由於原po提到向樓上住戶反應之後，對方卻說「已經抓漏了，所以房間全濕與他沒有關係」，不過網友則說，「樓上漏水，跟你們抓漏沒關係，法院處理這種案件都是樓上要負責修繕，不用聽他胡扯」、「先到區公所調解看看，調解不成就上法院」、「請他處理呀，如果不處理你可以先寫存證信函，不處理找調解會再不處理就告上法院」。

漏水

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