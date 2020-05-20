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疫情影響！他在加拿大工作一個月爽領10萬 網打臉：寧願出門

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享在加拿大工作的經歷，由於疫情影響，加拿大政府開放補助申請，一個月竟輕鬆領到10萬元，引起許多網友討論。圖／聯合報系資料照片
一名網友分享在加拿大工作的經歷，由於疫情影響，加拿大政府開放補助申請，一個月竟輕鬆領到10萬元，引起許多網友討論。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情影響，許多產業紛紛減薪或歇業，一名網友分享在加拿大工作的經歷，由於疫情影響，加拿大政府開放補助申請，一個月竟輕鬆領到10萬元，引起許多網友討論。

一名網友在「Dcard」有趣版發文，他在加拿大工作，當初透過朋友介紹，到工地當小工，他抱著學習的心態，想著跟專業相關做做看也無所謂，沒想到工作完回到家相當疲憊，完全沒力氣煮飯，最後只好訂外賣，就這樣日復一日，雖然月薪扣完稅後有6、7萬台幣，但國外物價高，訂一餐外賣就要500~1300台幣，加上有時會去吃比較貴的餐廳，「月薪就這樣被吃掉了」。

直到新冠肺炎爆發，沒存款的原po陷入了恐慌，每天心驚膽跳抱著怕被感染的心情上工地，再加上工人衛生習慣不好，甚至連打噴嚏咳嗽都完全不遮，令他壓力越來越大，後來他存了一個月的生活費後決定向老闆休了幾天假，由於工資快發不出來，老闆也爽快地答應了。

沒想到一休假，加拿大政府就開放補助申請，響應疫情發放緊急失業救濟金，一個月2000加幣（約新台幣43000元），原po至今在家休假兩個月多，卑詩省又多發了1000加幣加上退稅1900加幣，戶頭竟一次多了4900加幣，大約台幣10萬元。

此文一出，許多網友紛紛羨慕，「我也想當廢物，夢想是當米蟲、好吃懶做」、「找到同好，我也躺領，爽」、「蠻好的，羨慕」、「這麼誠實的炫耀文，推一下」、「拿錢是爽，但我倒寧願工作跟出門」。

不過有網友責打臉原po，「一餐台灣消費十倍的外賣，在國外拿10萬台幣，也等於在台灣1萬的使用價值，還好吧，很合理」、「你回台灣才是賺，這花費應該一個月而已？」、「十萬在加拿大不多吧，有什麼好炫耀」、「CERB（加拿大緊急響應福利）目前也只能拿16週，政府也沒說如果這樣持續下去的話會不會繼續發，所以還是工作好啦」、「BC（卑詩省）只能拿一次1000，現在也慢慢開放工作很快2000也會取消，退稅也一年只退一次，所以各位，只有因為疫情這個月特別，不是每個月這樣，不要誤導大家了」。

加拿大 新冠肺炎 疫情 失業

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