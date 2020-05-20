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她逛全聯看到「這款吐司」秒買 網友：當早餐很方便

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友推薦一款「三明治吐司」，沒有吐司邊且質地鬆軟，相當方便再加上價格實惠，引起許多網友討論。圖截自「我愛全聯-好物老實説」
有網友推薦一款「三明治吐司」，沒有吐司邊且質地鬆軟，相當方便再加上價格實惠，引起許多網友討論。圖截自「我愛全聯-好物老實説」

全聯福利中心是主婦和小資族最愛的超市之一，常常推出高CP值的商品，造成搶購潮。有網友推薦一款「三明治吐司」，沒有吐司邊且質地鬆軟，相當方便再加上價格實惠，引起許多網友討論。

一名網友在臉書社團「我愛全聯 好物老實說」發文，推薦一款「三明治吐司」，她表示很久沒有看過這款吐司了，每次去全聯時都沒看到後來就放棄了，不過在前幾天卻難得看到有貨，她立刻買下來，由於孩子不喜歡吃有吐司邊的吐司，這款剛好以切邊又鬆軟，相當方便且價格便宜，10片只要39元，原po同時好奇是否也有人喜歡吃這款吐司，引起網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「去年中秋節第一次發現全聯竟然有賣切邊吐司，從此常買來做熱壓吐司，超方便的，只是偶爾會買不到」、「小孩當早餐很方便」、「熱量也較低哦，每天數量不多，2～3盒」、「這款非常適合做熱壓吐司，常入手！」、「小小的很方便，我也買過幾次，不喜歡吐司邊的最佳選擇」、「這個我也很喜歡，其他地方很難買到薄薄的吐司，都切得很厚！這個切邊的做三明治也很方便！」。

不過，有網友認為比較習慣有吐司邊的吐司「不划算！」、「我都買鮮奶吐司自己切邊」、「但我覺得這個好薄⋯⋯」、「喜歡有邊邊的吐司，比較有口感」。

有網友則會把吐司邊做成奶油酥條，「之前做熱壓，切下的吐司邊還要花點做奶油酥條這樣才不會浪費」、「吐司邊做成奶油酥條的話，孩子不管是不是在換牙，啃都啃光光了，很好吃的」。

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