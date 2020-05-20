趁好天氣洗車「下秒瞬間悲劇」 他臉綠：老闆表情記一輩子

很多男人視車子為老婆，看到洗車後車子乾淨發亮可謂十分治癒。台灣有一名網民表示，日前看天氣不錯，於是跑去洗車，沒想到當老闆跟他說車子洗好後，他一看外面的天氣馬上傻眼，更指洗車老闆的表情「我一輩子都會記得的」。

該名男網民17日在 facebook「爆怨公社」貼文表示，趁那天大太陽，所以決定去洗車和打蠟，不久後，洗車老闆通知他說「帥哥～你的車好了」，沒想到語音未落，不到一分鐘外面竟下起大雨。

男網民見狀大吃一驚，「我他X臉都綠了」，當時洗車老闆的表情更讓他難忘，「是一種無奈中帶一點笑意，我一輩子都會記得的」，只好上網抱怨。

不少網民都對樓主表示相當同情，「洗車請看一周天氣」、「打蠟就是為了下雨」，更有人笑稱是「1分鐘的幸福」、「洗車是現在的祈雨方式」。亦有人覺得下雨也不用怕，「下雨前洗車打蠟不錯啊，先做好防護」、「不要怕，打蠟防酸雨，ok滴」、「這樣才知道蠟打得好不好啦」。

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文章授權轉載自《香港01》