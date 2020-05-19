聽新聞
test
0:00 / 0:00
慎入！飛蟻屍體淹沒住家地板 網一看頭皮發麻：太多了吧
梅雨季到來，下大雨後經常會看到成群的飛蟻（大水蟻）出沒，甚至還會飛入家中，近日一名網友在臉書分享「飛蟻屍體照」，數量多到讓網友看了頭皮直發麻。
該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文表示「空襲過後的殘局」，並貼出多張照片，只見住家遭大量飛蟻入侵，地上滿滿都是飛蟻的屍體，彷彿鋪了一張蟻屍地毯，就連窗戶的溝槽也淪陷。
從照片中可見，事後原PO將飛蟻屍體清掃裝袋後，拿到磅秤上一量，重量居然將近450公克，約半公斤之重，驚人畫面嚇壞不少網友。
文章一出，立刻吸引破千名網友留言回應，「你家是住哪裡啊？這個量太多了吧」、「太可怕了吧！密集恐懼症又來了」、「這也太多了吧，我家這裡一年的量也不到照片裡的一半」、「沒有最狂只有更狂，看完這突然覺得我家怎麼好少」；還有網友開玩笑表示，「老闆請問怎麼賣」、「恐佈耶～可以當紅蔥酥賣」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言