慎入！飛蟻屍體淹沒住家地板 網一看頭皮發麻：太多了吧

梅雨季到來，下大雨後經常會看到成群的飛蟻（大水蟻）出沒，甚至還會飛入家中，近日一名網友在臉書分享「飛蟻屍體照」，數量多到讓網友看了頭皮直發麻。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文表示「空襲過後的殘局」，並貼出多張照片，只見住家遭大量飛蟻入侵，地上滿滿都是飛蟻的屍體，彷彿鋪了一張蟻屍地毯，就連窗戶的溝槽也淪陷。

從照片中可見，事後原PO將飛蟻屍體清掃裝袋後，拿到磅秤上一量，重量居然將近450公克，約半公斤之重，驚人畫面嚇壞不少網友。