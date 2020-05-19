逛全聯驚見商品LOGO全朝內 專業網曝真相：恨死盤點

現今民眾若要購買日常生活用品，幾乎都會選擇「全聯福利中心」，由於價格經濟實惠且分店眾多，加上時常有商品促銷，因此總吸引民眾搶購。對此，就有一名網友在臉書《 我愛全聯-好物老實說 》PO文提到，昨（18）日他第一次去逛某間全聯，發現貨架上到商品「全部朝內」，這樣的景象讓他十分納悶，於是他就好奇的PO文詢問廣大網友「為什麼這家全聯的LOGO都朝內？」

原PO在文中表示，自己第一次去逛某間全聯，但一走進貨架區卻發現貨品擺放的方式相當特別，從盥洗區到日常生活小物的貨架，每個商品的「LOGO都朝內」，讓他感到相當新奇，因此他就隨手拍下這奇特的景象，PO文發問「LOGO都朝內？」

PO文一出後，隨後引來大批網友熱議，不少第一次看到的網友紛紛留言「真的是第一次看到這樣的情況，難道是不想要客人買嗎？」、「我好希望逛到這場景，我也沒看過」、「低調全聯，從來沒看過」、「為什麼要這樣擺啊，難道是店要收了嗎？」、「從來沒看過這樣擺欸，也太怪」。

隨後就有曾在超市打工的網友出面解答，「要盤點，刷條碼方便，以前做超市理貨員真的恨死盤點」、「有在超商或超市上過班的就知道，這是要盤點了」、「要準備盤點，弄好就會轉回去了，以前做超市員工，盤點完都會覺得自己瘦了10公斤」、「內行人一看就知道，昨天剛盤點完」、「這一看就盤點前啊」、「通常把條碼擺在外面就應該是要盤點，要直接掃條碼超快速」。