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在台南買三個便當總共130 老闆霸氣：份量隨便夾！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友po出買的三個便當，總共只要130元。圖擷自Dcard
網友po出買的三個便當，總共只要130元。圖擷自Dcard

物價飛漲的年代，一個便當動輒七、八十元，甚至九十、一百已是稀鬆平常的事，不過卻有網友在網路論壇Dcrad上po出三個便當的照片，裡頭裝了滿滿的菜，總共只要台幣130元，其中兩個便當還有主菜，肉片鋪滿在整個白飯上頭。

Po文的網友以「沒買過這麼便宜的便當」為主，寫道「剛剛想說先去幫阿嬤買午餐，結果結帳的時候，老闆說這樣130元！！！份量是隨便我們夾的，夾好以後完全不用秤重。」

他表示，自己是在台南東山區，青山郵局附近買到的便當，結帳的時候聽到130元甚至還懷疑有沒有聽錯，因為很少遇到這麼佛心的店家。另外，他也說自己曾在高雄旗山買一個便當，「菜超出格子就多五元」，如果在市區買便當，這三個應該要兩百多塊吧！

後來他又po出另一張便當照，並表示，「一樣又是去幫阿嬤買午餐，這次三個便當總共140元，還是很便宜。」底下不少網友紛紛回應說「好佛心、真羨慕」、「飯給好多」、「三個便當130元？店家要賺錢嗎？」「太便宜了，現在哪找啊？」「北部哪個便當不是快100或100起跳？」

還有人指出，自己曾在台北吃過自助餐吃到飽100塊，吃飽還能自己包一個便當走，可惜只開不到2個月就倒了。一名新北網友留言po出他中午的便當菜色「今天在市政府附近吃，一個150元，嗚嗚好貴」，有人則回「破百便當，北部正常物價。」

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