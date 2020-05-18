他整理家中冰箱母竟喊「斷絕關係」 網揭真相：是秘密小基地啊

家中經常開伙的民眾一定有這種經驗，不管煮了多少餐，冰箱仍舊冰著大包、小包的東西，有些以塑膠袋盛裝、有些用報紙包裹，從外表上根本看不出裡頭是什麼，甚至已經忘記是何時購買的。一名網友家中的冰箱就是如此，因此他將裡面放很久的海鮮、調味料整理後清出，沒想到被媽媽發現後，媽媽竟氣得要跟他斷絕關係，讓他相當不解，到底發生什麼事了。

該名網友在PTT上發文說到，「長輩是不是有一種觀念，東西只要放在冷凍庫都不會壞」，表示自己剛剛從家裡的冰箱清出「陳年海鮮」和調味料，但要去丟掉時被媽媽撞見了，「現在她氣到要跟我斷絕關係……」。突如其來的情況讓這名網友很是懊惱，因此發文求助網友，想知道媽媽生氣的原因。

對此，不少人也有類似的情況，紛紛回應原Po的貼文，「我媽有次也是這樣，我把過期很久的調味料丟掉她暴怒」、「跟我家一樣……結果有一天冰箱壞掉，我媽終於捨得清了」。內行網友則指出，原Po的媽媽之所以會生氣，是因為「阿嬤、媽媽都不喜歡別人動廚房冰箱啦」、「冷凍庫是長輩的禁區，退讓吧」、「大概九成的媽媽都是如此，習慣就好」、「長輩冰箱容量是無限大，你的冰箱容量是視覺大小」，認為廚房是長輩們的「秘密小基地」，「就隨他們吧！」有人也笑稱，「你不知道私房錢會冰在冷凍庫嗎？」、「你以為是海鮮，其實是你媽的私房錢 」。

有網友也分享「清冰箱」的妙招，「我跟你說偷偷一次丟一點點，因為長輩根本記不起來有放」；不過，也有人認為，「你會希望你的東西被別人拿去丟掉嗎？這本來就尊重問題……她（媽媽）這個習慣不好不代表你有權力擅自決定」。