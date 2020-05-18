快訊

獨／520前人事地震！前宜蘭縣長林聰賢任中央畜產會董座

櫃姐遭記3大過開除 告贏前東家討回3年35K月薪

他整理家中冰箱母竟喊「斷絕關係」 網揭真相：是秘密小基地啊

聯合新聞網 / 綜合報導
相信許多人家中的冰箱都是這樣，被長輩們留下的食材塞滿。圖/PTT
相信許多人家中的冰箱都是這樣，被長輩們留下的食材塞滿。圖/PTT

家中經常開伙的民眾一定有這種經驗，不管煮了多少餐，冰箱仍舊冰著大包、小包的東西，有些以塑膠袋盛裝、有些用報紙包裹，從外表上根本看不出裡頭是什麼，甚至已經忘記是何時購買的。一名網友家中的冰箱就是如此，因此他將裡面放很久的海鮮、調味料整理後清出，沒想到被媽媽發現後，媽媽竟氣得要跟他斷絕關係，讓他相當不解，到底發生什麼事了。

該名網友在PTT發文說到，「長輩是不是有一種觀念，東西只要放在冷凍庫都不會壞」，表示自己剛剛從家裡的冰箱清出「陳年海鮮」和調味料，但要去丟掉時被媽媽撞見了，「現在她氣到要跟我斷絕關係……」。突如其來的情況讓這名網友很是懊惱，因此發文求助網友，想知道媽媽生氣的原因。

對此，不少人也有類似的情況，紛紛回應原Po的貼文，「我媽有次也是這樣，我把過期很久的調味料丟掉她暴怒」、「跟我家一樣……結果有一天冰箱壞掉，我媽終於捨得清了」。內行網友則指出，原Po的媽媽之所以會生氣，是因為「阿嬤、媽媽都不喜歡別人動廚房冰箱啦」、「冷凍庫是長輩的禁區，退讓吧」、「大概九成的媽媽都是如此，習慣就好」、「長輩冰箱容量是無限大，你的冰箱容量是視覺大小」，認為廚房是長輩們的「秘密小基地」，「就隨他們吧！」有人也笑稱，「你不知道私房錢會冰在冷凍庫嗎？」、「你以為是海鮮，其實是你媽的私房錢 」。

有網友也分享「清冰箱」的妙招，「我跟你說偷偷一次丟一點點，因為長輩根本記不起來有放」；不過，也有人認為，「你會希望你的東西被別人拿去丟掉嗎？這本來就尊重問題……她（媽媽）這個習慣不好不代表你有權力擅自決定」。

PTT 冰箱

延伸閱讀

他誤看一顆西瓜6元慘被老闆「轟走」 網：這手法好幾年了

香港商店推「催淚彈口味」冰淇淋 提醒港人堅持抗爭運動

三商巧福大勝台積電！網曝「一關鍵配菜」讓它稱霸30年

婦花3千吃鮑魚餐見2隻蟲蠕動氣炸 網一看驚：蟲更貴

相關新聞

他整理家中冰箱母竟喊「斷絕關係」 網揭真相：是秘密小基地啊

家中經常開伙的民眾一定有這種經驗，不管煮了多少餐，冰箱仍舊冰著大包、小包的東西，有些以塑膠袋盛裝、有些用報紙包裹，從外表上根本看不出裡頭是什麼，甚至已經忘記是何時購買的。一名網友家中的冰箱就是如此，因此他將裡面放很久的海鮮、調味料整理後清出，沒想到被媽媽發現後，媽媽竟氣得要跟他斷絕關係，讓他相當不解，到底發生什麼事了。

他問為何台北牙醫診所滿街都是？ 網回：一顆6萬不賺嗎

在台灣看醫生可以說是相當便利，尤其是都市住家附近幾乎都有各科診所或是大型醫院可以看診，不管是一般的小兒科、醫美、眼科還是牙科都十分普遍。不過就一名網友在PTT中PO文提到，自己用健保app查了住家附近的診所，發現雖然有一大堆牙醫，但真正能看感冒診所的卻只有一間，因此他就好奇的PO文詢問廣大網友「牙醫診所為何滿街都是？」

他騎車迷路遇「詭異藍光」涵洞 過來人曝：千萬別回頭

各縣市都有屬於自己的街景，不過有時在騎車或開車時偶爾還是會看到許多奇特的景象。對此，今（18）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他去朋友家附近吃完宵夜後要回家時，因為不熟路況，所以跑到一堆很難走的小路上，但騎著騎著卻剛好看到一個詭異的藍光涵洞，而且不走涵洞的話就得繞路，因此讓他相當猶豫到底該不該騎過去。

高鐵買對號座遇到有人佔位怎麼辦？ 網教一招：比較安全

高鐵和台鐵是台灣人往來南北的交通命脈，不過有時花錢買了對號座，卻會發生有乘客「強佔」的現象，遇到這種狀況有些人都會不敢和對方開口，或是直接請列車長出面處理。對此，就有一名女網友在PTT中PO文提到，自己在高鐵買了對號入座的票，但卻發現座位被一名大叔霸佔，甚至還很愜意的坐在上面，她想勸阻但又有些畏懼，於是就詢問廣大網友「高鐵買對號座遇到有人佔位怎麼辦？」

梅雨狂下還叫外送過分嗎？ 網友曝一點：不叫更慘

外送平台興起後，民眾便可以不外出依然享受到美味佳餚，但有網友因近日梅雨季來臨，外頭頻繁下雨而叫外送，讓他內心有些糾結，「這天氣叫外送是不是太過分」，不過網友則認為外送員會評估要不要接單，如果都沒有單接才更慘。

他誤看一顆西瓜6元慘被老闆「轟走」 網：這手法好幾年了

近日天氣炎熱，許多人都開始搶購西瓜，有時路邊也可以看見不少賣西瓜的攤販，但有時若是標價不清楚就很容在造成誤會。對此，昨（17）日就有一名網友在臉書《 爆廢公社 》PO文提到，他看到路邊西瓜攤販的告示牌上，寫著「全部6元」，便決定要將這些西瓜全包下，沒想到卻被老闆「轟走」，讓原PO感到好氣又好笑。

女朝聖咖啡廳擅自「同框」臨桌蛋糕 網傻眼：買不起還想炫耀

有網友近期發文分享，表示師大附近有一家新開幕的咖啡廳，她與友人點完餐後便到一旁拍照，未料竟有陌生女子佔了她們的位子，甚至拿起手機拍下原PO的蛋糕，令她相當傻眼，而文章一曝光後，許多網友紛紛譴責拍照女子，直呼她們是買不起蛋糕又想炫耀。

房東傳訊提醒「屋內不要堆垃圾」 他嚇傻：我家被闖入？

房屋出租後卻遭房東入侵，有網友日前因遭房東提醒「屋內不要亂堆垃圾」，驚覺租屋處又遭對方擅自闖入，事後提醒房東還已讀不回，貼文發出後其他網友則建議原po更換門鎖或安裝監視器，以保障自身安全。

業務員推銷信用卡不成撂下這句話 她氣炸回家剪卡

現在的人皮夾裡都會有一至兩張的信用卡，有些人可能還更多，大賣場、超市也都會和銀行合作推出聯名卡，盼異業結盟能夠搶占更多客源，一名女網友昨（16）日到一家大賣場消費，離開時遇到銀行業務員向她推銷聯名卡，她當下以趕時間為由婉拒，沒想到業務員竟然回了一句話讓這名網友聽了火冒三丈，回家後氣得把這家銀行的信用卡剪掉，網友們看了也為她打抱不平，痛罵這種業務實在太白目。

知名品牌拖鞋下殺675元！消費者不買單反爆料「驚人秘密」

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出價格優惠的商品，吸引不少人爭相搶購，近日有名女網友發現，知名品牌運動拖鞋，優惠下殺只要675元，讓她很是心動，貼文一出，眾人瘋狂爆料拖鞋的驚人秘密。

為何電視購物不會倒？ 網曝「2大客群」支撐：銷售額超高

隨著科技的發展與進步，網路購物成為當今普遍的消費模式，這讓一名網友好奇詢問「電視台購物頻道到底都是誰在看」，貼文立刻掀起熱議，也釣出內行人留言解答。

他曬全魚處理成品照 網友見照片全嚇傻：吃完躺棺材

俗話說「民以食為天」但有些食物含有毒性，若沒有妥善處理，可能危及生命。近日有網友分享全魚處理的照片，並表示「這麼做是對的嗎」，成品照在網上曝光，眾人一看全嚇傻，驚呼「最好不要冒險」，因為該魚種是有劇毒的河豚。

熱門新聞

嘉義人見「1122車牌」自動禮讓？ 網曝玄機：大哥級的座駕

台灣國民小吃哪道最盤？ 網友頻指「2美食」：貴又少

好市多浮誇泡麵 「湯內整隻秋刀魚」 網友：實在沒勇氣

早餐店上百間怎麼選？ 網曝「一款飲料」是指標

他誤看一顆西瓜6元慘被老闆「轟走」 網：這手法好幾年了

女朝聖咖啡廳擅自「同框」臨桌蛋糕 網傻眼：買不起還想炫耀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。