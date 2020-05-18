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他問為何台北牙醫診所滿街都是？ 網回：一顆6萬不賺嗎
在台灣看醫生可以說是相當便利，尤其是都市住家附近幾乎都有各科診所或是大型醫院可以看診，不管是一般的小兒科、醫美、眼科還是牙科都十分普遍。不過就一名網友在PTT中PO文提到，自己用健保app查了住家附近的診所，發現雖然有一大堆牙醫，但真正能看感冒的診所卻只有一間，因此他就好奇的PO文詢問廣大網友「牙醫診所為何滿街都是？」
原PO在文中表示，自己因為感冒的關係需要去耳鼻喉科看診，但用健保app查詢住家附近專治感冒的診所時，卻發現看感冒的診所就只有一間，然而牙科卻到處都是，於是他仔細想了想就察覺好像台北真的到處都是牙科，但始終不明白當中的原因，所以就忍不住問道「為什麼台北牙科診所滿街都是？有掛嗎？」
PO文一出後，隨即引來網友瘋狂討論，紛紛留言回應「年輕族群愛漂亮，矯正、噴砂、美白、貼片很多項目很好賺」、「因為好賺啊，動不動要你做牙套或植牙」、「牙醫通常比較好賺」、「一顆植牙6萬，整口牙上百萬，你不賺嗎？」、「因為台灣人的牙齒都很爛，所以才會有很多牙醫診所」、「可是好牙醫很少，一堆開診所的牙醫都很斂財」、「國家真的應該立法管理牙醫，不然有些真的都亂開價」、「不太會被告，全預約制可以杜絕一堆奧客，然後把臨時牙痛想優先掛號的人趕去大醫院」、「現代人都很常蛀牙，或是需要牙齒矯正那些的，所以才會越開越多」。
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