他騎車迷路遇「詭異藍光」涵洞 過來人曝：千萬別回頭

各縣市都有屬於自己的街景，不過有時在騎車或開車時偶爾還是會看到許多奇特的景象。今（18）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他去朋友家附近吃完宵夜後要回家時，因為不熟路況，所以跑到一堆很難走的小路上，但車騎著騎著卻剛好看到一個詭異的藍光涵洞，而不走涵洞的話就得繞路，因此讓他相當猶豫到底該不該騎過去。

原PO在文中表示，自己去朋友家附近吃完宵夜後要回家，但是因為他對附近的路不是很熟悉，所以一直騎到一堆很難走的小路上，最後只好用google map查詢回家的方位，但沒想到竟在騎車的途中看到一個「詭異涵洞」，而要是不走涵洞的話，就得繞一大段路，由於涵洞的外觀看起來相當陰森，又透露著藍光，因此讓原PO不禁直呼「好像通往另一個世界的路，遇到這種涵洞要騎過去嗎？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，並紛紛留言回應，「新竹很多這種洞不奇怪」、「感覺好像可以回到過去的樣子」、「騎機車可以衝一下，但腳踏車不要」、「之前去鶯歌這種涵洞不少，白天走都嚇到抖尿了」、「台灣不是到處都是這種涵洞嗎，不用怕啦」、「台灣有些馬路上都有涵洞啊，只是燈是藍色的，的確滿可怕的」、「為何是藍燈啊，好恐怖」、「其實羅東一大堆這個」。

不過也有專業網友指出，「認真說，裡面很多遊民」、「騎過去的時候千萬別在中途調頭，因為隧道有點小，要一次調頭很難」、「這個中壢超多，我高中每天騎腳踏車經過上下課，會有一些遊民長期住在裡面」。