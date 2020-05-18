梅雨狂下還叫外送過分嗎？ 網友曝一點：不叫更慘

外送平台興起後，民眾便可以不外出依然享受到美味佳餚，但有網友因近日梅雨季來臨，外頭頻繁下雨而叫外送，讓他內心有些糾結，「這天氣叫外送是不是太過分」，不過網友則認為外送員會評估要不要接單，如果都沒有單接才更慘。

一名網友在Ptt發文表示，因為看到外頭下著大雨，於是就決定要叫外送來飽餐一頓，不過當他滑開手機準備訂餐時，外面的雨瞬間變得很大，甚至直言「白茫茫一片，感覺有夠恐怖」，由於大雨滂沱也讓他不禁思考，「這個天氣如果叫外送平台的外送會顯得我很過分嗎？」

此文發出後，引來許多網友討論，有網友說，「不會，但有可能要等非常久才能拿到餐點」、「刺激經濟」、「不會，幫他們賺錢」，但也有少數人認為下雨天叫外送確實有些過分，「你想害外送員嗎」。

另外網友指出，外送員會自己評估風險，再決定要不要接單，「如果他不想送可以不接單」、「又沒強迫人送，單不都自己接的嗎」、「不想送不接單就好了」，而有人則說，「你不叫他們會沒工作」、「你不叫他們就沒單接」、「想送的才會接單，沒單的話更慘」。