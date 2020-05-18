女朝聖咖啡廳擅自「同框」臨桌蛋糕 網傻眼：買不起還想炫耀

有網友近期發文分享，表示師大附近有一家新開幕的咖啡廳，她與友人點完餐後便到一旁拍照，未料竟有陌生女子佔了她們的位子，甚至拿起手機拍下原PO的蛋糕，令她相當傻眼，而文章一曝光後，許多網友紛紛譴責拍照女子，直呼她們是買不起蛋糕又想炫耀。

原PO在「Dcard」發文，表示她與友人昨日（17日）前往師大附近一家新開幕的咖啡廳，餐點送達後便到一旁合照，未料離席期間竟看到兩位陌生女子佔用了她們的位置，並跟桌上的蛋糕一同合照，令她相當震驚，直呼「瞎爆，第一次遇到這種人」。

原PO說到「當下就想說算了，也懶得跟她計較，沒想到居然是防疫破口（而且我們也把它吃完了），而且真的超噁心我們去哪拍照過沒多久她們就出現了，用想的就好毛」。

貼文一出後，引起網友熱烈討論，許多人留言回覆，「吃不起這麼多，但想拍這麼多蛋糕，我也遇過這種的」、「笑死哈哈哈哈奇葩真的到處都有」、「我會衝過去她旁邊比YA，跟附上微笑」、「傻眼萬一她口水噴到蛋糕咧」、「現在很多小網美都是為了拍而拍，過份」、「瞎爆連蛋糕都買不起還想炫耀」、「最搞笑的是還要讓他拍完，有夠尷尬」、「禮貌性先問一下，能不能借拍照一下吧」、「走過去說，小姐拍照要錢喔」。