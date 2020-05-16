為何沖繩緯度比台灣高卻更有南洋氣息？網：海岸印象大不同

日本不同城市的景點、美食及文化，以不同特色吸引各路旅人，像是東京的繁華街景、京都的傳統寺廟、北海道的雪國景觀，周邊的海島沖繩、石垣島也深受台灣民眾喜愛。不過，近來就有網友在社群論壇PTT上發文提及，為什麼沖繩的緯度比台灣還要高，但相較之下，卻更有熱帶南洋海島的度假氣息？

該名網友在PTT上發文表示，許多日本人夏天時習慣到沖繩來一趟度假之旅，沖繩給人既活潑又熱情洋溢的陽光氣息，讓它成為日本人的渡假勝地，「可是沖繩其實比臺灣還要靠北邊，台灣為什麼不會給人熱帶南洋的印象？」

對此，有網友就認為關鍵原因在於，「台灣海岸給人的印象，大多是灰灰暗暗、消波塊」、「台灣看到海的機率比沖繩低多了」，而沖繩的「島夠多、容易看到海，海洋保護又做的夠好」、「沖繩海景無敵，沒有一堆奇怪的鐵皮屋和宮廟在海邊附近」；不過，也有民眾表示，「台灣東部海岸也是很美」。

部分民眾則認為，是因為土地面積不同所致，「台灣大到不像海島，每位日本人一生至少要去3次夏威夷」、「台灣那麼大，是要多南洋」；有人也指出，「外國人認為台灣就是東南亞島國，只是沒特色無法當度假海島」。