麥當勞甜心卡怎麼點最划算？ 內行網友曝最強用途「免費加大」

麥當勞的甜心卡行之有年，一張只要39元，能在接下來一年內享受「買A送B」的優惠，深受麥當勞愛好者喜愛。但有一位網友買了之後卻越看越覺得不划算，於是在PTT上發問「你們甜心卡都買哪樣？」有專業網友曝光甜心卡最強用途「套餐薯條飲料免費加大」。

原PO表示，昨天去麥當勞被推銷甜心卡，順手買了一張，「現在拿出來看一看，沒有划算的感覺」，於是問網友「你們甜心卡都買哪一樣？」

網友紛紛跳出來分享自己的划算點餐法，「薯條+大杯飲料」、「買雞塊配可樂啊」、「記得點可樂送咖啡，因為點咖啡送可樂會比較貴」、「（甜心卡）4雞塊+小薯 +（1+1=50元）辣雞翅+小可=99」、「都當作買冰咖啡送點心用」。

還有網友點出甜心卡最強用途，「這張卡是讓你套餐薯條飲料免費加大」、「你知道點任何套餐的『中薯+中可』，跟『單點任何餐點+甜心卡大薯+大可』是一樣價錢嗎？」

當然也網友抱怨甜心卡賺不多，能搭配的產品比之前少了許多「把每一年的甜心卡拿出來比就知道」、「最早幾年的A區蘋果派+B區巧克力聖代，C/P值超高」。

但不少網友認為甜心卡一張才39元，可以用一年，「以現在物價，算佛了」、「大杯可樂+大杯可樂，一年買一次就回本了」、「隨便買一兩次就不虧了，比套餐划算」。