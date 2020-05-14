高壓電線上的黑影仔細看竟不是鳥 網敬佩「用生命在賺錢」

日前一名女網友貼出一張高壓電塔的照片，畫面中可以看到在高處的電線上有個黑影，乍看之下就像是鳥類，但仔細一看就會立刻讓人驚呼，因為停留在上面的是一名工程人員，照片曝光後也讓眾人直呼「真的是冒著生命在賺錢！」。

「向工程人員致敬！」近日一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張照片，畫面中可以看到一名工程人員正站在高處的電線上，她也在文章中表示，西螺大橋旁的風超大，讓第一次看到這個景象的她嚇了一大跳。

只見工程人員身上只綁著一條繩索，遠遠看只能看到一團黑影，可見距離地面非常遙遠，原PO也表示看著他在大太陽下慢慢前進，真的很高、風又很大，真的不是一般人做得到的。對此有網友在留言中透露「這是定期高壓電塔纜線檢查，我老公工作就是這種」。

要不畏懼的站在這麼高的地方工作讓許多人紛紛留言，「工程人員真的很辛苦」、「他們賺得都是辛苦錢」、「感覺會隨時會被電到，真的很辛苦又危險」、「辛苦了還有謝謝，真心尊敬工程人員的專業」、「每次看到都覺得高手」、「剛剛以為是一隻鳥，結果是人，辛苦了，看了都腿軟」、「生命危險風險又高工作值得佩服，每個工作都存在危險，每個工作值得讚賞」。