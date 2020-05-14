她怨郵差送信老丟在機車 網一看驚：信箱太有質感啦！

台灣一般傳統住宅的信箱有些是塑膠製，有些則在大門側邊上，較少見到獨立一個的信箱。有網友近期上網發文，表示自己換了一個新的信箱，避免郵差再將信件丟在地上，沒想到情況仍然沒有改善，郵差反而將信件放在機車上，讓她感到相當困擾，不過網友們一看照片後，紛紛表示這款信箱太有質感，郵差可能將它當成裝置藝術了。

原PO昨日（13日）在臉書社團「爆怨公社」發文，她說過去郵差都將信丟在地上，因此決定換一個新的信箱，未料事後郵差仍將信件放在機車上，原PO對此感到無奈，只好在信箱旁貼上公告，提醒郵差將信放在信箱內，她說「郵差們辛苦了，可是我只是想要你們把信放郵箱而已，每次都丟在歐兜邁裡下雨會濕掉呀，希望能有改善」。

貼文一出後，許多網友則是將焦點放在信箱上，紛紛回覆，「也許郵差大哥是找不到信箱」、「真特別的信箱，我還以為是裝飾物」、「可能對他來說郵箱太高」、「信箱好看，郵差以為是裝置藝術」、「信箱做大一些並標示，讓郵差更好投遞」、「霧面信箱有質感」、「這個信箱雖然好看，不過投入口可能不好發現」。

不過有不少網友也建議原PO向郵局申訴，避免再出現信件亂丟的狀況，「直接向郵局申訴單位申訴，你會得到很好回應，我家之前也是，信箱根本好看用，郵差來都直接一丟，變狗玩具」、「機車有擋到信箱出入嗎，還是有其他東西擋住，如果都沒有下次直接拍照投訴，不用心軟」、「打電話給郵局客服，會通知當地主管處理」。