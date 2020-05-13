存款有14萬卻申請紓困貸款遭網友嗆爆 他無奈喊冤

受新冠肺炎影響許多行業受創，政府也提出勞工紓困貸款幫助民眾度過難關，日前有網友申請到了10萬元紓困金問該怎麼花CP值最高，不過卻被網友發現他的存款有14萬便嗆「為何貸款」，而原po則無奈回，帳戶只剩這些錢了。

一名網友在「Ptt八卦板」發文表示，上週去申請的10萬元紓困貸款已經在5月11日成功撥款入帳，原PO還大方秀明細證明直喊「發大財啊」，更請益網友這筆10萬元的貸款應該要怎麼花CP值才會比較高，甚至說「10萬開雞排店可以嗎」。

文章一出後引來網友討論，有網友紛紛向原po提醒，「這是貸款要還的吧？」，也有人質疑原po貸款10萬元紓困金之前，帳戶已經有14萬元，為何還需要貸款，「本來的14萬就夠活了吧，貸這種幹嘛」，甚至嗆他「台灣人真的一堆貪！一堆明明沒有緊急受困生活者也去貸款」。

不過原po回應，目前全身上下就只剩下帳戶的14萬元，且是真的有緊急需求才會申請紓困貸款，並強調「這不是送我，我要還的耶！」，而其他網友站在原po那方說，「貸款又不是不用還，這樣叫貪?」、「辛苦了，加減生活吧」。

勞動部10萬元「勞工紓困貸款」目前申請件數54萬多人，已超過原本設定的50萬人限額，勞動部長許銘春表示，確定名額會再加碼，至於詳細數字待今天紓困平台上討論、定案，而她也透露加碼數字「至少30萬人以上」。